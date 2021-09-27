Прогулочную аллею благоустроили в Выселковском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В Выселковском районе Кубани завершились работы по благоустройству общественной территории. Реконструкция проведена на центральной улице хутора Бейсужек Второй. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, на территории прогулочной аллеи обустроили новые пешеходные дорожки, установили лавочки, оборудовали парковочные места. А в октябре текущего года на центральной улице проведут работы по озеленению.

– В 2019 году в хуторе благоустроили сквер около сельского Дома культуры, в этом году обновили центральную улицу. Особое внимание обращаем на малые сельские поселения. В 2020 году реконструировали 50% сельских территорий, а в текущем – 80%, – подчеркнул заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

Во всем регионе проводят реконструкцию общественных зон по нацпроекту. В выборе территорий для благоустройства участвовали более 570 тысяч кубанцев. В 2022 году запланированы ремонтные работы на 219 участках.