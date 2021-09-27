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Общество27 сентября 2021 14:47

Самая дорогая гречка на Кубани в Сочи

Цена за килограмм крупы в регионе побила 12-летний рекорд
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: стоимость килограмма гречки в Сочи превышает 133 рубля

Фото: стоимость килограмма гречки в Сочи превышает 133 рубля

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Краснодарском крае средняя цена за килограмм гречневой крупы составляет 109 рублей. По данным Краснодарстата гречка бьет рекорды двенадцатилетней давности, превратившись практически в одну из самых дорогих круп. Причем с начала года гречка подорожала на 14 %. Эксперты говорят, что виной всему издержки производства, которые тоже выросли.

- Самая дорогая гречневая крупа в Сочи. В олимпийской столице цена составляет 133,3 рубля за килограмм. Дешевле всего крупа в Новороссийске – здесь ее можно купить по 96 рублей 78 копеек за килограмм, - сообщает Краснодарстат.