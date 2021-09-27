В Краснодаре к отопительному сезону готовы на 98%

Фото: Светлана Маковеева

В Краснодаре проверена готовность многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Она составляет почти 98%. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В частности, на 95% подготовлены котельные – это 225 объектов, на 94% проверены и устранены неполадки на тепловых сетях. Готовность в 98% зафиксирована на водопроводах, газопроводах и водоотводящих сетях. А работы энергохозяйства завершены.

Для ЧС подготовили 33 передвижные и стационарные дизельные электростанции. Кроме того, к отопительному сезону отремонтируют 114 километров теплосетей. Сейчас уже готовы 105 км сетей и 9 котельных.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что регион готов к отопительному сезону на 92%. Работы необходимо завершить до 1 октября.