На Кубани убийцу жены и пасынка осудили на 24 года

Фото: кадр из видео пресс-службы краевого суда

В Павловском районе Краснодарского края местного жителя осудили на 24 года лишения свободы. Мужчина убил жену и сына. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, в ноябре прошлого года Сергей Худяков поссорился с супругой. Во время спора он схватил туристический нож и ударил им жену 13 раз, отчего женщина скончалась на месте. После убийства, взяв с собой ружье, он отправился к младшему сыну супруги. В его доме он ранил жену мужчины, а позже уехал к старшему. 44-летний мужчина, пытаясь остановить убийцу, получил 7 ранений ножом и скончался на месте.

Сергей Худяков попытался покинуть место преступления, однако был задержан. Причиной убийства он назвал безразличие семьи к нему. В ходе экспертизы подсудимый признан вменяемым и способным к отбыванию наказания.

- В результате судебного разбирательства Сергею Худякову вынесен приговор – лишение свободы сроком в 24 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе краевого суда.