Без света в Краснодаре остались 1,5 тысячи жителей, в том числе 500 детей

Фото: Алексей Фокин

В Краснодаре без света остались 1,5 тысячи жителей, в том числе 500 детей. Электроснабжение прекратилось в Западном округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, свет погас в домах по улицам Ленина, Мира, Красной, Рашпилевской, Кондратенко Николая. Причина отключения электроэнергии – авария на линиях электропередачи.

На месте поломки работает бригада из 3 человек. А восстановить подачу электроэнергии планируют через 4-5 часов.

В экстренных ситуациях необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:

8 (861) 214-33-41 – Западный округ