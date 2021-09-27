Без света в Краснодаре остались 1,5 тысячи жителей, в том числе 500 детей

Фото: Алексей Фокин
В Краснодаре без света остались 1,5 тысячи жителей, в том числе 500 детей. Электроснабжение прекратилось в Западном округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.
Так, свет погас в домах по улицам Ленина, Мира, Красной, Рашпилевской, Кондратенко Николая. Причина отключения электроэнергии – авария на линиях электропередачи.
На месте поломки работает бригада из 3 человек. А восстановить подачу электроэнергии планируют через 4-5 часов.
В экстренных ситуациях необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону:
8 (861) 214-33-41 – Западный округ