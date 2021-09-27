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Общество27 сентября 2021 15:30

Мобильное приложение «Парковки Краснодара» обновят в октябре 2021 года

Оплатить место смогут и пользователи других сотовых операторов, с которыми оптимизируют работу
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Алексей Булатов

Фото: Алексей Булатов

В Краснодаре обновят мобильное приложение «Парковки Краснодара». Оплачивать место стоянки автомобиля смогут пользователи разных мобильных операторов, а не одного, как это было раньше. Вопрос обустройства городских парковок обсудили накануне на главной городской планерке мэрии Краснодара.

В частности, через новое приложение появится возможность добавлять несколько автомобилей, оплачивать парковку сервисами ApplePay и GooglePay, постоплата.

В Краснодаре работает 266 платных парковок, которые помещают более 8 тысяч авто и располагают 247 паркоматами.

Выездная комиссия три раза в неделю изучает работу паркоматов. Максимально из них может не работать 30% устройств, в городе этот показатель не превышает 10%.