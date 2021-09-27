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Общество27 сентября 2021 15:39

«Россети Кубань» направят 2,3 млрд рублей на реконструкцию трех ключевых питающих центров Сочи

Первый заместитель генерального директора – директор филиала компании «Россети Кубань» – Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян в рамках выездного совещания главы Сочи Алексея Копайгородского рассказал о программе поэтапной модернизации
Евгения СОРОКА
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Фото: «Россети Кубань»

Фото: «Россети Кубань»

«Россети Кубань» направят 2,3 млрд рублей на реконструкцию трех ключевых питающих центров Сочи.

– Реконструкция крупнейших питающих центров города Сочи – подстанций 110 кВ «Адлер», «Кудепста», «Пасечная» – проводится в рамках инвестиционной программы «Россети Кубань». На масштабную модернизацию энергокомпания планирует направить 2,3 млрд рублей. На данный момент на всех трех объектах ведутся демонтажные работы, – подчеркнул Эдгар Армаганян.

Алексей Копайгородский отметил важность проведения производственных работ без отключения потребителей от энергоснабжения. Он подчеркнул высокие результаты стратегического партнёрства городской администрации и компании «Россети Кубань» в вопросах надёжности обеспечения электроэнергией населения города-курорта.

После объезда энергообъектов на территории Адлерского района Сочи состоялось рабочее совещание по подготовке города к отопительному сезону при участии глав внутригородских районов, руководителей ресурсоснабжающих организаций и коммунального блока города.

Эдгар Армаганян доложил о полной готовности к зиме. Практически на 100% выполнена годовая ремонтная программа. В полном объеме реализован план по расчистке трасс – всего около 400 га охранных зон ЛЭП очищены от растительности, которая могла угрожать надежности энергоснабжения потребителей. Завершается ремонт воздушных линий различного класса напряжения – всего более 400 км. В течение месяца энергетики закончат производственные мероприятия по замене опор, провода и изоляторов на высоковольтных линиях. Подходят к финалу работы по ремонту энергооборудования трансформаторных и распределительных подстанций.