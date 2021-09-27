На Кубани группу лжеврачей обвиняют в мошенничестве на 150 миллионов рублей

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На Кубани передано в суд уголовное дело, фигурантами которого стали 16 человек. Группировка обвиняется в мошенничестве на 150 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, с 2015 по 2017 год группа людей в возрасте от 30 до 45 лет организовала «бизнес». В Краснодаре и Сочи появилась сеть клиник, в которых обследовались социально незащищенные граждане. После осмотра сотрудники, на самом деле не врачи, объявляли пациентам диагноз - "варикоз вен". Для лечения «медики» предлагали лекарство по крупной цене, которое не предназначено для лечения болезни.

- Жертвами мошенников стали более 1,6 тысячи граждан. Общий ущерб составил 150 миллионов рублей. Большая часть вырученных средств законно оформлена через подделку документов, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Имущество мошенников арестовано. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.