Кубанских паралимпийцев наградили медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края»

Фото: пресс-служба администрации края

В Краснодаре паралимпийцы - участники летних Паралимпийских игр в Токио - 2020 накануне встретились с губернатором края. Вениамин Кондратьев вручил спортсменам медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени и почетные грамоты. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Наша команда показала достойный результат, спортсмены Кубани принесли две золотые медали и одну бронзовую. Каждый из вас – пример для подражания миллионам людей. Спасибо за яркие эмоции, красивую, честную борьбу, благодарю тренеров, которые помогали, наставляли и верили. Уверен, впереди ждут новые победы, – обратился к паралимпийцам Вениамин Кондратьев.

Губернатор края обозначил денежные премии для кубанских спортсменов и тренеров. Так, золотые призеры получат по 3 миллиона рублей, бронзовые - 1,5 миллиона, спотсмены, занявшие с 4 по 8 место, - по 750 тысяч, а участники - по 375 тысяч рублей.

Медалями награждены 6 спортсменов и тренеров. Еще 12 паралимпийцев получили грамоты от администрации края.

- Спасибо за центр паралимпийской подготовки. Я приехал в Краснодарский край пять лет назад, и мне сразу организовали тренировки, предоставили зал для фехтования – один из лучших в России, – рассказал Артур Юсупов, фехтовальщик, взявший на Олимпийских играх «золото» в командном зачете.

Напомним, на летних Паралимпийских играх в Токио - 2020 участвовали 11 кубанских спортсменов. В копилку сорной они принесли 3 медали: Артур Юсупов и Маргарита Сидоренко - два «золота», Анна Поддубская - «бронзу».