Семейная пара погибла при пожаре в Анапе

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В Анапе в пожаре погибла семейная пара. Тела 56-летнего мужчины и 55-летней женщины нашли спасатели. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, накануне в одном из домов Анапы возник пожар. Здесь находились супруги, которые снимали жилье. По сообщению соседей на место прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Позже в доме найдены тела погибших.

- Предварительно, причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Сейчас проводится проверка и устанавливаются обстоятельства пожара, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.