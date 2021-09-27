Курорт "Красная Поляна" получил награду за развитие экологического туризма

Фото: Красная Поляна

Награду «За развитие экологического туризма» курорт «Красная Поляна» получил от администрации Сочи. Как отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Лев Шагаров, экологический туризм в России становится все более востребованным.

- Нам важно, чтобы каждый гость, выбирая курорт «Красная Поляна», был уверен, что его отдых оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Следуя Стратегии устойчивого развития курорта, мы бережно расходуем ресурсы, ответственно обращаемся с отходами, заботимся о сохранении биоразнообразия и всесторонне занимаемся экологическим просвещением, - подчеркнул Лев Шагаров.

Добавим, что на курорте "Красная Поляна" за прошедший год оборудовали все экологические тропы стендами и указателями с интересной информацией о природе и истории.