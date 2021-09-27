Свыше миллиона туристов отдохнули с начала года в парках Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи продолжается благоустройство муниципальных парков. Так, в знаменитой «Ривьере» к началу высокого сезона модернизировали инфраструктуру, открыли площадки для занятий йогой и установили малые архитектурные формы. Уже в ноябре здесь приступят к закладке нового розария. Агрономы обещают высадить почти 5000 кустов роз.

Большие изменения произошли в Лазаревском парке культуры и отдыха. Здесь появились новые скамейки и эффектные клумбы. Кроме того, на территории парковой зоны отремонтировали экстрим-площадку. Но главные преобразования еще впереди.

Как сообщили «КП» - Кубань», проект создания современной зоны отдыха в Лазаревском парке стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию из федерального бюджета выделено почти 56 миллионов рублей.

Кроме того, в этом сезоне впервые за много лет гостей принимал луна-парк, расположенный в центре курорта. Долгое время территория была заброшена. По инициативе местных жителей и поддержке муниципалитета здесь разбили 12 клумб, поставили уличные тренажеры и отремонтировали освещение.

- Необходимо вовлекать в оборот земельные участки, которые по каким-то причинам не находятся в хозяйственном ведении и не выполняют своих функций в должном объеме. Благоустроенные и комфортные парки должны появиться в каждом районе курорта. Этого хотят и местные жители, и туристы, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.