Благоустройство зеленых зон Краснодара завершат в октябре

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В Краснодаре продолжается благоустройство зеленых зон. Завершить работы планируют в октябре текущего года. Готовность парков и бульваров обсудили накануне на городской планерке мэрии Краснодара.

Так, в краевой столице благоустраивают Мариинский бульвар по улице Октябрьской. Работы завершат уже к 1 октября. А городской сад «Сосновый» обновят к концу октября. Подчеркивается, что из-за непогоды и большой площади территории отмечено отставание.

В середине октября до конца приведут в порядок сквер им. Льва Толстого. Здесь укладывают асфальт и бордюрный камень. Немного раньше – 10 октября – завершится благоустройство бульвара Героев-Разведчиков.

Напомним, в Краснодаре запланировано благоустроить и создать 26 зеленых зон вместе с территориями, работы на которых проходят в текущем году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре обновят мобильное приложение «Парковки Краснодара». Теперь места для стоянки авто смогут оплачивать пользователи нескольких операторов.