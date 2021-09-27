Четыре тысячи школьников с начала года прошли программу профориентации в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

После летних каникул в высших и средних учебных заведениях курорта продолжились Дни открытых дверей. С момента реализации проекта «Неделя образовательной организации» с образовательными программами, а также распорядком студенческой жизни познакомились почти 4 тысячи старшеклассников из 40 школ города.

Знакомство проходило как онлайн, так и в офлайн формате. Ребята посетили аудитории, лаборатории и столовые сочинских учреждений высшего и среднего специального образования.

- Недели образовательных организаций проводятся для того, чтобы школьники познакомились с учебными программами местных университетов и колледжей. Для нас важно, чтобы молодежь не уезжала из Сочи сначала на учебу, а потом - на работу. Достойную профессию можно получить и в Сочи. Для этого в городе созданы все условия, - сообщил «КП» - Кубань» начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов.

По словам чиновника, проект пользуется большой популярностью. Интерес к нему проявляют как школьники, так и руководство образовательных учреждений. В последнее время в Сочи острая нехватка линейного персонала гостиниц, а также поваров. Этим специальностям можно обучится, в прямом смысле, не покидая родного дома.