Краснодарскому краю из федерального бюджета выделят почти 11 млрд. рублей на строительство школ

В Краснодарском крае построят новые школы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край выиграл федеральный грант на строительство школ. Согласно условиям отбора регионов, Кубань получит из федерального бюджета в общей сложности 11 млрд рублей на строительство 18 средних общеобразовательных учреждений.

–Этот учебный год мы начали с абсолютным рекордом – открыли 10 новых школ, но впереди еще более масштабная работа. Благодаря совместному финансированию из федерального, регионального и местного бюджетов мы планируем наращивать темпы возведения социальных объектов. Сейчас для Кубани это одна из важнейших задач, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Школы возведут в городах, испытывающих острый дефицит в общеобразовательных учреждениях. До 2022 года 8 школ появятся в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и в Динском районе. Еще 10 построят в 2023 в Горячем Ключе и в краевом центре. Всего за последние 5 лет в рамках нацпроектов «образование» и «Жилье и городская среда» в регионе возвели 50 новых школ, оснащенных по последнему слову техники.