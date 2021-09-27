Более половины жителей Кубани выбирают здоровый образ жизни

Жители Кубани выбирают ЗОЖ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более 55% населения Краснодарского края регулярно посещают спортзалы и занимаются спортом профессионально или на любительском уровне. Об этом сообщает администрация региона. Рейтинг составляли по данным Росстата, Министерства спорта России и Генеральной прокуратуры РФ. Кубань замкнула пятерку лидеров среди регионов, чьи жители выбирают здоровый образ жизни.

– Мы создали эффективную систему проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Строим спортзалы шаговой доступности, многофункциональные спортивные комплексы и открытые спортплощадки в городах и районах. Особое внимание уделяем развитию детско-юношеского спорта. Сегодня в крае эту работу проводит 271 организация, – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

Составители рейтинга отметили, что все больше жителей региона отказываются от дурных привычек: курения и употребления алкоголя. Кроме того, число работников вредных производств в крае меньше, чем в среднем по стране.