250 млрд рублей нужно, чтобы построить «Новую Анапу»

Здесь планируют возвести "Новую Анапу". Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Создание туристско-рекреационного кластера под Анапой – уже решенный вопрос. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании правительства, которое прошло 27 сентября. Под новый круглогодичный многофункциональный курорт в станице Благовещенской зарезервирован участок площадью 800 гектаров.

- При этом важный фактор при планировании курорта – учёт интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики, - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в кластер составит порядка 250 млрд рублей, в том числе в объекты курортной инфраструктуры - 200 млрд рублей, инженерной инфраструктуры – 50 млрд рублей. Инвесторам, занятым в строительстве «Новой Анапы», предоставят беспрецедентные по условиям кредиты под 3-5% годовых.

Сейчас идет разработка концепции кластера. Ожидается, что новый курорт привлечет 3 миллиона туристов.