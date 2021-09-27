Садоводы Кубани просят ограничить ввоз импортных фруктов и ягод

Садоводы региона не выдерживают конкуренции с импортными производителями. Фото: cckub.ru

Кубанские садоводы обратились к краевым властям с просьбой ограничить импорт фруктов. По мнению фермеров, ограничения стоит вводить по сезонам. Например, осень – время созревания и сбора урожая яблок.

- Введение сезонных квот на яблоки и сливы необходимо, чтобы избежать профицита на внутреннем рынке, как это произошло в сезон 2021 года, когда из-за избытка той же импортной черешни, садоводам приходилось отпускать товар по демпинговым ценам, - рассказал председатель союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

По словам фермеров, они уже терпят убытки из-за засилья продуктов импортного производства. Цена на местные сезонные фрукты и ягоды упала вдвое. Также садоводы просят рассмотреть условия льготного кредитования и компенсации расходов, которые они несут при закладке новых садов.