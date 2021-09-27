Автомобиль и два мусорных контейнера сгорели в Краснодаре

В Краснодаре сгорели мусорные контейнеры и автомобиль, припаркованный рядом с мусоркой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодаре эксперты выясняют детали пожара, при котором сгорели автомобиль и два мусорных контейнера. О факте возгорания 27 сентября сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Сообщение поступило на пульт диспетчеру в 16.29. Уже через 10 минут пожарно-спасательная бригада прибыла на место ЧП.

- В 16.38, по прибытии на место пожара первых пожарно-спасательных подразделений, установлено, что произошло загорание автомобиля и двух мусорных контейнеров на общей площади 10 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении огня принимали участие 2 машины и 8 человек личного состава. В 16.41 пожар полностью потушили.