Авария на фекальной канализации стала причиной размыва дороги в Краснодаре

Прорыв фекальной канализации стал причиной провала дорожного покрытия. Фото:KRD.ru

В Краснодаре прорыв фекальной канализации стал причиной чрезвычайного происшествия. 27 сентября на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко в районе Вишняковского рынка канализационными водами размыло дорогу и просел асфальт. В образовавшуюся дыру угодила колесами машина такси. В мэрии города прокомментировали произошедшее и заверили, что повреждения дороги будут устранены в ближайшее время.

- Сейчас «Краснодар Водоканал» оградил участок дороги, на котором произошло обрушение асфальта. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. Работы по устранению прорыва и провала намечены на 28 сентября, - сообщили в Департаменте городского хозяйства.

«КП» - Кубань» уже рассказывала о похожем случае. На улице Орджоникидзе краевого центра в дороге образовался зияющий провал. Тогда тоже причина оказалась в муниципальной хозяйственно-бытовой канализации.