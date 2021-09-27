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Общество27 сентября 2021 21:44

Финал конкурса «Лучший воспитатель России» пройдет в Сочи

Кубань на национальном конкурсе представит воспитатель из сочинского детского дошкольного учреждения
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи выберут лучшего воспитателя страны. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи выберут лучшего воспитателя страны. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 4 по 8 октября в Сочи выберут лучшего воспитателя страны, сообщили в администрации Краснодарского края. В городе-курорте пройдет заключительный этап национального конкурса «Воспитатель года России – 2021». Регион представляет победитель регионального тура старший воспитатель сочинского детского сада №140 Исакова Лариса.

– Год назад абсолютным победителем и обладателем переходящего символа конкурса «Хрустальной жемчужины» стала Анастасия Быстрюкова, старший воспитатель детского сада № 19 города Тимашевска. Поэтому честь принимать у себя лучших воспитателей страны в этом году выпала Кубани, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

В регионе 1,5 тысячи детских садов, в которых воспитываются 270 тысяч ребят. В региональных детских садах работают 27 тысяч педагогов.