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Происшествия27 сентября 2021 22:29

Короткое замыкание электропроводки стало причиной смерти семьи в Анапе

Спасатели прибыли на тушение пожара в частном домовладении, а после в одной из комнат обнаружили тела супружеской пары
Евгения ХАЛИКОВА
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Пожар унес жизнь семьи в Анапе.

Пожар унес жизнь семьи в Анапе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи устанавливают детали чрезвычайного происшествия, случившегося в Анапе. Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в ночь на 25 сентября соседи заметили пожар в частном домовладении по улице Советской города-курорта. Сообщение на пульт диспетчера местной службы МЧС поступило в 01:04. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение приступило к тушению пожара и в 02:16 отчиталось о полной ликвидации возгорания.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшими оказались 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.