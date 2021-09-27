Короткое замыкание электропроводки стало причиной смерти семьи в Анапе

Пожар унес жизнь семьи в Анапе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи устанавливают детали чрезвычайного происшествия, случившегося в Анапе. Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в ночь на 25 сентября соседи заметили пожар в частном домовладении по улице Советской города-курорта. Сообщение на пульт диспетчера местной службы МЧС поступило в 01:04. Прибывшее на место пожарно-спасательное подразделение приступило к тушению пожара и в 02:16 отчиталось о полной ликвидации возгорания.

- Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшими оказались 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.