15 выдающихся жителей региона с инвалидностью удостоены губернаторской награды

Призер Кубков мира и чемпионатов Европы и Мира по параканоэ Алексей Егоров. Фото: yambr

15 выдающихся жителей Краснодарского края с инвалидностью выиграли губернаторские гранты за достижения в творчестве, в спорте, литературе, науке, волонтерской и общественной деятельности. Об этом 27 сентября сообщили в администрации Краснодарского края. Среди победителей краснодарец Алексей Егоров, Ирина Гладышева из Тихорецкого района, Артем Костанян из Северского района и еще 12 кубанцев с активной жизненной позицией.

Именная премия главы Кубани для людей с инвалидностью присуждается уже 28-й год подряд. В этом году грант пытались получить 98 кандидатов.

Торжественная церемония пройдет в декабре 2021 года. Лауреаты получат по 100 тысяч рублей.