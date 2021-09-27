16 лжемедиков пойдут под суд в Краснодарском крае

16 лже-медиков пойдут под суд в Краснодаре. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованного преступного сообщества. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По версии следствия, 16 местных жителей создали сеть клиник в Сочи и Краснодаре, где оказывали медицинские услуги, не имея профильного медицинского образования.

- По версии следствия, с 2015 года по ноябрь 2017 года члены преступного сообщества с помощью сети медицинских клиник проводили фиктивную диагностику граждан, по результатам которой сообщали им о наличии варикозной болезни вен, хотя на самом деле у большинства обманутых варикоза не было вообще. После этого потерпевшим предлагались дорогостоящие товары марки «Здоров», не предназначенные для лечения этой якобы выявленной болезни, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

В основном жертвами лжемедиков становились пенсионеры. Им втридорога продавались подушки и матрасы, якобы разработанные по специальной технологии и помогающие предотвратить дальнейшее поражение вен. Примерно за два годы работы члены преступного сообщества ввели в заблуждение более 1,6 тысячи граждан, выманив у них более 150 млн рублей. Часть средств были легализованы путем подделки платежных документов. Членов банды обвиняют в мошенничестве, подделке документов, организации финансовой пирамиды и еще в ряде тяжких экономических преступлений.