В Сочи в аварии с автобусом пострадал ребенок

Водитель автобуса с пренебрежением отнесся к сложным погодным условиям и спровоцировал аварию. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Сочи.

В Сочи водитель автобуса «Паз» стал виновников ДТП, в котором пострадал восьмилетний ребенок. Об этом 27 сентября сообщили в Госавтоинспекции по городу. 25 сентября в 9:50 на участке дороги Джубга – Сочи рядом с поселком Аше водитель автобуса несмотря на сложные погодные условия и мокрую дорогу превысил скорость при опасном повороте на горном серпантине.

- В итоге мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством «Тойота Витц», которое двигалась во встречном направлении по своей полосе движения. В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения, ехавший в легковушке, - рассказали в сочинской Госавтоинспекции.

Жизни ребенка ничего не угрожает.