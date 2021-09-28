Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 сентября 2021 года

В Сочи 28 сентября запланирован веерные отключения электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории курорта продолжаются планово-предупредительные работы энергетиков, которые могут повлечь за собой неудобства для жителей города. Так, 28 сентября в Хостинском районе погрузятся во тьму домовладения, расположенные по улицам Грибоедова, Лысая Гора 1, Серафимовича, Учительская, Леселидзе, Ушинского, Ялтинская, 50 лет СССР и на переулках Бригадный и Южный. В селе Хлебороб под ограничения попадут улицы Центральная, Шаумяна и. Абовяна. Также не будет света в садовых товариществах «Зефанос-3», «Спартак», «Здоровье-5», «Теплотехник», «Спутник-4», «Рубин», «Сигнал» и «Труд-3», «777», «Заря» и "Дальний Качан".

В Центральном внутригородском округе блага цивилизации не будут доступны жителям переулков Хлебозаводской и Рабочий, а также проживающим на улицах Кавказская, Санаторная, Красная, Альпийская, Севастопольская, Пасечная и переулков Ряжский и Пасечный. Стоить подзарядить заранее телефоны, чтобы не остаться без связи обителям садового общества «Заря-3».

Также планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования запланирован и в Лазаревском районе. Здесь 28 сентября будут обесточены дома по следующим адресам: п. Чемитоквадже ул. Магистральная, п. Наджиго ул. Зыхы, пер. Тхытам; а. Наджиго, п. Дубравка, СНТ Зорька, СНТ Дубравка, п. Совет-Квадже ул. Сибирская, ул. Кольцова, п. Головинка ул. Центральная, Дагомыс, Ордынка ул. Тополиная, Уч-Дере, ул. 9 мая, Чайные домики, Верхнее Уч-Дере ул. Образцовая.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.