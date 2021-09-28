Что произошло за ночь 28 сентября: Короткое замыкание электропроводки стало причиной смерти семьи в Анапе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что произошло за ночь 28 сентября 2021. Короткое замыкание электропроводки стало причиной смерти семьи в Анапе. Спасатели прибыли на тушение пожара в частном домовладении, а после в одной из комнат обнаружили тела супружеской пары.

На Кубани убийцу жены и пасынка осудили на 24 года. Мужчина, расправившийся с родственниками, признан вменяемым и способен отбывать наказание в виде лишения свободы.

Садоводы Кубани просят ограничить ввоз импортных фруктов и ягод. По мнению фермеров, сезонные квоты на ввоз яблок и слив помогут развитию отечественной отрасли.

16 лжемедиков пойдут под суд в Краснодарском крае. По версии следствия, члены преступного сообщества лечили людей от варикоза обычными подушками и матрасами.

В Краснодаре к отопительному сезону готовы на 98%. В городе проверены сети в 4403 многоэтажках, подключенных к центральному отоплению.