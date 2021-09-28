Погода на 28 сентября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 18 градусов

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Настоящая осенняя погода установилась на Кубани. Только за последние сутки столбики термометров в Краснодарском крае сбросили еще пару делений. Но говорить о резком похолодании пока нельзя. Оно случится в регионе лишь в октябре.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Максимальные порывы ветра днем будут достигать 9 м/с.