Прокуратура Кубани взяла на контроль проверку по факту гибели семьи в пожаре

После смерти супругов могут возбудить уголовное дело

Короткое замыкание электропроводки стало причиной смерти семьи в Анапе в ночь на 25 сентября. 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга погибли от термических ожогов. Следователи выясняются все обстоятельства случившегося, прокуратура взяла проверку под свой контроль.

- В результате пожара пострадали помещения мансардного этажа здания и обрушились строительные конструкции. Тела супругов найдены с ожогами по всей площади тела, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что супруги снимали жилье в аренду, а собственник сдавал его неофициально. Планируется направить материалы для дачи оценки наличия признаков преступления по статье «Оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Не исключено, что в отношении владельца дома возбудят уголовное дело.