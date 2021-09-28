Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 8:43

ФК «Краснодар» проверит сообщение о конфликте сотрудника с болельщицей-инвалидом

Появилась информация, что ответственный за работу с маломобильными болельщиками грубо обошелся девушкой
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Болельщица с ограниченными возможностями Татьяна Шкиря рассказала, что столкнулась с хамством после матча «Краснодар» - «Сочи», который прошел 26 сентября. Девушка сообщила, что на стадионе «быков» с ней грубо обошелся ответственный за работу с маломобильными болельщиками Геннадий Щербина. С ее слов, сотрудник клуба отказал в помощи доехать не к выходу, а к парковке на спецтранспорте. А когда болельщица стала снимать происходящее на мобильник, мужчина стал размахивать руками и отбирать телефон.

По факту случившегося в ФК «Краснодар» проведут проверку.

- Клуб обязательно проведет расследование всех обстоятельств произошедшего с целью недопущения повторения такой ситуации впредь, - заявил коммерческий директор «горожан» Арам Фундукян Sport24.