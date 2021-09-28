Прокуратура выясняет источник разлива нефти в Геленджике, где испачкались пловчихи

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В выходные в Геленджике после заплыва в Черном море спортсменки пожаловались на нефтяное пятно. Женщины рассказали, что вышли из воды с измазанными мазутом лицом и волосами. После случившегося прокуратура организовала проверку.

- По факту обнаружения нефтяного пятна в районе селе Кабардинка проводится проверка. Выясняется источник разлива. Также будет дана оценка исполнению требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в мэрии заявили о том, что заплыв был не согласован.