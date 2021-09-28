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Происшествия28 сентября 2021 9:25

На Кубани в пассажирском автобусе скончался мужчина

Рейс пришлось задержать
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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О причине смерти пассажира пока неизвестно

О причине смерти пассажира пока неизвестно

В автобусе сообщением Краснодар - Геленджик умер пассажир. Мужчине стало плохо, он не дождался скорую – медики по приезде констатировали его смерть.

- Мужчине резко стало плохо. Водитель остановил автобус в Северском районе и вызвал скорую, но реанимация не успела, рассказал интернет-порталу «Россия. Кубань» один из пассажиров.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Рейс был задержан, пассажиров отправили до конечной остановки на другом транспорте.