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Общество28 сентября 2021 9:46

В 10 микрорайонах Краснодара используют гигабитный интернет

С начала этого года компания МТС построила и модернизировала в краевой столице сеть, обеспечивающую мощность передачи интернета до 1 Гб в секунду
Василина КОПЫЛОВА
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Более 50 тысяч квартир, в том числе на северо-западе города, получили возможность пользоваться этой услугой. Высокоскоростной интернет доступен в районе Витаминкомбината и Ростовского шоссе, Молодежном, на Энке, в поселке Березовом.

Была проведена большая работа по модернизации так называемых фиксированных сетей МТС. Преимущественно это касалось уже обжитых микрорайонов: Славянского, ЗИПа, ФМР, ХБК, Гидростроя.

Те же, кто сейчас заселяется в новостройки молодых районов, смогут ощутить преимущества гигабитного интернета сразу, с первого дня. Дополнительное удобство: здесь, как правило, подключают пакетом сразу две услуги: интернет до 1Гб/сек и интерактивное ТВ. Жители Прикубанского округа, например, уже успели по достоинству оценить предложение от компании.

Еще одна хорошая новость. До конца года гигабитным интернетом и интерактивным телевидением МТС будет охвачено порядка сотни тысяч квартир в Краснодаре.