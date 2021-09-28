Массовый сев озимых на Кубани начнется в начале октября

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Аграрии Краснодарского края приступят к массовому севу озимых культур в начале октября. Под урожай зерновых колосовых культур на 2022 год в регионе отвели около 1,8 млн гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Поля на Кубани уже засеяли озимым рапсом на площади более 65 тысяч гектаров. Массовый сев планируется завершить до 25 октября, - отметили специалисты.

В настоящее время уже подготовлена вся необходимая техника. В осенней посевной кампании задействуют более 20 тысяч тракторов, около 6 тысяч сеялок и посевных комплексов.

В Краснодарском крае в этом году озимой пшеницей засеют 1,6 млн га, ячменем – 179 тысяч га.