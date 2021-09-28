Памятник Екатерине II открыли в кадетском училище Краснодара

Фото: krd.ru

В Краснодарском Президентском кадетском училище после Аллеи героев создают Аллею великих людей России. Первый памятник на новом бульваре посвятили Екатерине II. Бюст открыли в торжественной обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Символично, что в дни празднования 228-й годовщины образования Краснодара вы открываете памятник основательнице города Екатерине Великой. Благодаря верительной грамоте, которую она дала казакам, сегодня мы живём в красивом месте, нашем любимом Краснодаре, — сказал исполняющий обязанности мэра Евгений Наумов.

Завершили церемонию в училище торжественным маршем.