Набережная горной реки Хосты начала разрушаться после ливней в Сочи

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Сочи в выходные заливало дождями. Последствия ливней - подтопленные дороги, камнепад, обвал подпорной стены. Также стала разрушаться набережная горной реки Хосты, грунт может обвалиться в любой момент. В связи с этим здесь ввели режим локальной ЧС.

- На месте введен режим локальной ЧС. В первой половине октября начнут расчищать русло реки Хосты, чтобы не допустить последствий подтоплений. Сразу после этого начнется восстановление самой прогулочной зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время набережную огородили специальной сигнальной лентой, вход в прогулочную зону запрещен.