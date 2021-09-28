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Происшествия28 сентября 2021 10:55

Набережная горной реки Хосты начала разрушаться после ливней в Сочи

Здесь ввели режим локальной ЧС, обвал может произойти в любой момент
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Сочи в выходные заливало дождями. Последствия ливней - подтопленные дороги, камнепад, обвал подпорной стены. Также стала разрушаться набережная горной реки Хосты, грунт может обвалиться в любой момент. В связи с этим здесь ввели режим локальной ЧС.

- На месте введен режим локальной ЧС. В первой половине октября начнут расчищать русло реки Хосты, чтобы не допустить последствий подтоплений. Сразу после этого начнется восстановление самой прогулочной зоны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время набережную огородили специальной сигнальной лентой, вход в прогулочную зону запрещен.

В Сочи после ливней просела набережная реки Хосты
Видео: gorodsochi