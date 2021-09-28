На Кубани компания по производству салатов купила участок под виноградники

Фото: Николай Оберемченко

На Кубани компания по производству салатов «Белая дача» приобрела земельный участок. Территорию планируют использовать под виноградник. Об этом сообщает РБК.

Предприятие «Белая дача» занимается изготовлением салатов. Наиболее известна компания поставками продукции в одну из популярных сетей быстрого питания. Ранее «Белая дача» владела виноградником в Провансе.

Компания начинает строительство завода по производству салатов на Кубани мощностью около 5 тысяч тонн продукции в год. Для этого закуплен участок площадью порядка 850 гектаров в станице Раевской под Новороссийском. На производство продукции потребуется около 300-350 гектаров, а оставшуюся землю могут задействовать под виноградники. Подчеркивается, что участок могли приобрести у производителя игристых вин «Абрау-Дюрсо»