Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Средний возраст игроков ФК «Краснодар» составил 27 лет. «Быки» стали одним из самых возрастных команд российской премьер-лиги.

Самым молодым клубом чемпионата России стали самарские «Крылья Советов». Средний возраст игроков волжан составит 24,84 года. Второй самой молодой командой премьер-лиги стал «Спартак» (25,34). Замкнуло тройку московское «Динамо» (25,83).

Отметим, что самым возрастным клубом РПЛ стал «Сочи». Средний возраст игроков «барсов» составил 29,12 лет.