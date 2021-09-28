Мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная» откроется в Краснодаре

Фото: пресс-служба Министерства культуры края

В Краснодаре 1 октября начинает работу мультимедийная выставка «Душа Кубани многозвучная». Экспозиция расположена в историческом парке «Россия – моя история». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры края.

Работа выставки продлится до 9 января 2022 года. Экспозиция – проект Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, Кубанского казачьего хора и Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. Выставка посвящена 210-летию Войскового певческого хора Черноморского казачьего войска: он стал прародителем Кубанского казачьего хора.

На экспозиции представят фотографии, аудио- и видеоматериалы, документальные факты об истории и работе коллектива. Посетить выставку можно по адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 2.