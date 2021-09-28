На Кубани за последние сутки COVID-19 обнаружен у 220 человек, в том числе 16 детей

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 220 новых случаев заболевания COVID-19. Инфекция в том числе обнаружена у 16 детей. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Наибольшее число заболевших в Сочи - 26 человек, в Крыловском районе – 25, в Краснодаре – 21 положительный тест. 14 пациентов - в Ленинградском муниципалитете, по 13 - в Анапе, Горячем Ключе и Лабинском районе. В Армавире зафиксировано 11 случаев заражения, в Новокубанском районе – 10, в Новопокровском – 9, в Туапсинском и Курганинском по 8 заболевших.

- 6 пациентов зафиксировано в Успенском районе. По 5 человек приходится на Выселковский, Калининский, Красноармейский муниципалитеты, 4 случая – в Отрадненском районе. По 3 заразившихся за последние сутки в Геленджике, Усть-Лабинском и Мостовском районах, по 2 – в Апшеронском, Динском, Каневском, Славянском муниципалитетах. Меньше всего – по 1 человеку - заболели в Новороссийске, Белореченском, Кущевском, Староминском, Темрюкском, Гулькевичском и Белоглинском районах.

Всего в регионе COVID-19 заразились 161 женщина и 59 мужчин. Среди пациентов зафиксировано 16 детей.

На аппаратах ИВЛ остаются 95 заболевших, 6 – на ЭКМО. Лечиться в больницах и дома продолжают почти 15 тысяч жителей.