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Общество28 сентября 2021 12:29

Сделки в Краевой кадастровой палате можно осуществлять удаленно с помощью электронной подписи

Сертификат подписи выдают в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по Краснодарскому краю
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Александр Груз

Фото: Александр Груз

Сделки по недвижимости в кадастровой палате Кубани можно осуществлять удаленно. Операции в онлайн-режиме проводятся с помощью электронной подписи. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Кроме сделок по недвижимости, электронная подпись позволяет оформить документы, в частности, загранпаспорт, подать заявление для поступления в вуз, поставить авто на учет. Получить сертификат можно в удостоверяющем центре Кадастровой палаты сроком использования на 15 месяцев и стоимостью 700 рублей. Для получения подается заявка на сайте центра, после производится оплата.

Подчеркивается, что гражданам следует обратиться в МФЦ для внесения адреса электронной почты. Это поможет избежать мошенничества и оперативно оповещать собственников.