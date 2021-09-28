Около 700 спортобъектов открыли на Кубани за последние пять лет

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае за последние 5 лет открыли около 700 спортивных объектов. С 2019 в регионе возведено 30 тренировочных комплексов. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации края.

Так, ремонт коснулся стадиона «Венец» в Гулькевичском районе: здесь открыли новое футбольное поле и благоустроили зону. В Динском муниципалитете оборудовали бассейн, который посещают ученики четырех школ. В регионе возводятся спортивные площадки – с 2019 года их появилось 5, а территории дворов оборудуют тренажерами. В крае растет количество центров ГТО. Тренажеры для нормативов установили на 23 площадках.

- Любительским и профессиональным спортом в крае занимается большинство жителей. Для них возводят уличные площадки, дворцы спорта, малобюджетные спортзалы шаговой доступности, центры единоборств, – рассказал вице-губернатор края Александр Власов.