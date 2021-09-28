В Новороссийске директор предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам

Фото из архива КП

В Новороссийске фигурантом уголовного дела стал директор одного предприятия. 31-летнего мужчину обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам с задолженностью почти в полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, 5 сотрудников компании в сфере строительства не получали полную зарплату в течение года. От невыплаченных средств образовалась задолженность в объеме 489 тысяч рублей. В то же время директор предприятия мог в полном размере выплачивать деньги. А сдержанные средства мужчина использовал не в рабочих целях.

- В отношении директора возбуждено уголовное дело. Проводится следственная проверка, устанавливаются размеры имущества обвиняемого, для которого возможно наложение ареста, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.