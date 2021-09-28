Строительство подпорной стены на территории подтапливаемой горбольницы № 3 завершено в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Территорию горбольницы № 3 в Сочи защитили от подтоплений подпорной стеной. Сооружение возвели по поручению главы муниципалитета Алексея Копайгородского.

Медицинское учреждение расположено на берегу реки Хосты. В сезон дождей, когда уровень воды в горной реке поднимается, территория больницы, в которой размещается в том числе и ковидный госпиталь, подтапливается. Последнее крупное наводнение здесь было в июле. Под воду ушли цокольный этаж и технические помещения больницы.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, длина подпорной стены почти 300 метров. Построили ее на уже существующем бетонном основании. В зависимости от участка высота варьируется от 60 сантиметров до одного метра. По мнению строителей, сооружение способно надежно защитить больницу от бурных потоков во время ливней.

В планах мэрии и расчистка русла реки Хосты. В общей сложности предстоит вывезти свыше 28 тысяч кубов песка и камней. К работам приступят в ноябре.

Кроме того, было выполнено берегоукрепление и обустроена ливневка с улицы Самшитовой – откуда во время ливней также идут потоки воды на территорию больницы.

- В июле из-за угрозы подтопления нам пришлось эвакуировать пациентов и переносить оборудование на другие этажи. Это было непросто. У нас много пациентов с ковид. Большинство подключены к аппаратам ИВЛ. Надеюсь, что подпорная стена защитит больницу от подтоплений, - отметил главврач больницы №3 Сосо Мебония.