Трем наркодилерам из Кореновска вынесли приговор

Фото из архива КП

В Кореновске Краснодарского края вынесли приговор по уголовному делу в отношении трех наркодилеров. Жителей обвиняли в покупке и сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, в 2018 году группа из троих жителей станицы Платнировкской организовала бизнес, связанный с наркотиками. Они закупали запрещенные вещества, фасовали в виде закладок и затем продавали, в том числе через интернет. Всего они приобрели около 200 граммов наркотика. На момент задержания в машине злоумышленников найдены 420 свертков в 3 пакетах, которые группа собиралась распространять.

- В отношении сбытчиков наркотиков возбуждены уголовные дела, разбирательство по которым завершилось. Подсудимым вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 14 лет и 5 месяцев, 11 лет и 10 лет. Уголовное дело заведено и на поставщика запрещенных веществ группировке, - прокомментировали в пресс-службе краевого суда.