Более тысячи километров кубанских дорог отремонтируют в 2021 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отремонтируют 1053 километра дорог. На реконструкцию отведено 39, 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы по благоустройству дорожного покрытия проводят как на региональных трассах, так и на местных участках. В 2021 году планируют отремонтировать 467 километров краевых и 585 километров муниципальных дорог.

Кстати, в регионе продолжается строительство Яблоновского моста. А накануне на Кубани отремонтировали все дороги по нацпроекту из плана 2021 года. До конца года строители могут приступить к ремонту дорог из плана 2022 года.