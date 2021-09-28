Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 14:12

Более тысячи километров кубанских дорог отремонтируют в 2021 году

Половина из них приходится на местные трассы
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае отремонтируют 1053 километра дорог. На реконструкцию отведено 39, 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Работы по благоустройству дорожного покрытия проводят как на региональных трассах, так и на местных участках. В 2021 году планируют отремонтировать 467 километров краевых и 585 километров муниципальных дорог.

Кстати, в регионе продолжается строительство Яблоновского моста. А накануне на Кубани отремонтировали все дороги по нацпроекту из плана 2021 года. До конца года строители могут приступить к ремонту дорог из плана 2022 года.