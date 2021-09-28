Аэропорт Краснодара открывает прямые полеты в Пензу

Фото: Instagram-аккаунт @krr.aero

Аэропорт Краснодара объявил о появлении прямых рейсов в Пензу. Теперь с 11 октября из краевой столицы будут регулярно осуществляться вылеты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодар им. Екатерины II.

Так, авиакомпания «Азимут» будет выполнять рейсы по понедельникам и пятницам – из Краснодара можно улететь в 15:20, а из Пензы – в 23:35. Полет составляет около 2 часов.

Подчеркивается, что продажи билетов на рейсы уже открыты. Всего в 2021 году планируют осуществить 35 вылетов в два направления, а маршрут «Пенза-Краснодар» - станет 26 внутрироссийским в краснодарском аэропорту.

Авиакомпания «Азимут» осуществляет вылеты из Краснодара в течение 4 лет. За этот период уже перевезено более 1,5 миллиона пассажиров.