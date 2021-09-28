Статус особо охраняемой территории получил парк в микрорайоне Макаренко в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

В Сочи парк 80-летия Краснодарского края, расположенный в микрорайоне Макаренко, получил особый охранный статус. Необходимые документы подписал глава курорта Алексей Копайгородский.

Рекреационная зона появилась в микрорайоне Макаренко в 2017 году по инициативе горожан. Жители крупного спального микрорайона пожаловались, что фактически не имеют места для полноценного отдыха, в то время как внутри жилого массива есть своя лесополоса. Мэрия помогла с благоустройством территории, установкой уличных тренажеров и парковой мебели.

А чтобы на территорию не посягали застройщики, и за ее состоянием было легче следить, парку придали статус особо охраняемой природной территории местного значения.

Как сообщили «КП» - Кубань» в мэрии курорта, кроме парка на Макаренко, аналогичный статус присвоят скверу по улице Октября в Хосте, скверу между администрацией города и Платановой аллеей в Центральном районе, а также участку набережной по улице Конституции от Центрального рынка до пешеходного моста через реку Сочи.

- Считаю необходимым появление на курорте рекреационных зон, где будет четкое определение разрешенных и запрещенных видов деятельности. На территории парка 80-летия Краснодарского края проходят инженерные сети, кроме того здесь есть оползневые участки. За всем этим нужно следить, ради безопасности горожан и сохранности природного ландшафта, - отметил Алексей Копайгородский.