Фото предоставлено пресс-службой АО «Центр авиации «Солярис».

На главном курорте страны появился сервис технического обслуживания вертолетов. Новая база техобслуживания была открыта «Центром авиации «Солярис». Компания успешно прошла сертификацию по техническому плановому обслуживанию зарубежных вертолетов Agusta Westland AW 109SP, Airbus Helicopters (Eurocopter) AS350/H125 и Robinson R44/I/II от Росавиации.

Центр летает и базируется в Сочи, в послужном списке – регулярные полеты, развитие малой авиации и транспортной инфраструктуры на юге России (строительство хелипортов и отдельных вертолетных площадок). Далеко не в каждом российском регионе есть возможность планового технического обслуживания на собственной базе вертолетной техники.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Центр авиации «Солярис».

До недавнего времени сочинскому центру авиации приходилось обращаться за техобслуживанием в партнерские сервисные центры, чтобы пригласить специалистов либо перегнать борт на их территорию. Это значительно увеличивало время простоя вертолета и увеличивало затраты на техобслуживание. С новым сервисным центром «Солярис» сможет обслуживать как свои воздушные суда, так и воздушные суда зарубежного производства с других регионов.

Для наших курортов открытие нового сервисного центра особенно важно. До многих достопримечательностей есть самая быстрая и удобная возможность добраться — это вертолетом. Теперь горы, труднодоступные озера, и заповедные места юга России станут еще ближе.