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Общество28 сентября 2021 15:03

В Крымске спасатели открыли квартиру, в которой находился ребенок

Мама малыша вышла проводить гостей, в это время дверь захлопнулась на замок, а ключи остались дома
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: @kuban_spas

Фото: @kuban_spas

В Крымске спасатели помогли маме с ребенком. Сотрудники службы открыли квартиру, в которой закрылась на замок дверь. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Так, накануне женщина вышла из квартиры на 9 этаже проводить гостей. Дома остался полуторагодовалый ребенок. В момент выхода мамы дверь автоматически закрылась на замок, а ключи остались в квартире. Женщина обратилась в спасательную службу.

Крымский спасательный отряд прибыл на место через несколько минут и с помощью альпинистского снаряжения взобрался к балкону квартиры. Сотрудники службы проникли в дом, открыв затем закрывшуюся дверь. Малыш был напуган, но медицинская помощь ему не понадобилась.